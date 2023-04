Tammy solo un minuto

L’urlo di M(o)unch, ovvero: quando un allenatore che perde i pezzi per strada affronta i campioni d'Italia e semifinalisti di Champions, oltretutto in edizione-tipo, e al 90'+7 subisce il gol del pareggio, emette un suono gutturale che racchiude non tanto il dolore di vivere in isolamento societario quanto quello di aver perso due punti preziosissimi, probabilmente decisivi, e a lungo insperati.

[...] In una partita brutta e sporca, di sottrazioni (già le mancavano Smalling, Wijnaldum e Dybala, dopo pochi minuti ha perso Kumbulla e in seguito ha dovuto rinunciare anche a Belotti) la Roma si è difesa benissimo, ha concesso davvero poco a Leão e Giroud, sprecato qualche ripartenza, e alla fine è uscita fra troppi rimpianti. [...]

Addirittura commovente e sempre centrato è stato Edo Bove. Quando è entrato dopo un quarto d'ora per sostituire Kumbulla e consentire l'arretramento di Cristante, aveva (i suoi) vent'anni. Quando Mourinho l'ha richiamato in panchina, sessanta suonati e una spalla malconcia, avendo bruciato tutte le energie possibili per rincorrere le maglie bianche che incrociava, pressare anche il pallone e avviare qualche contropiede.

[...] Trovo straordinario l'atteggiamento dell'Olimpico: ha capito prima, e meglio di tanti commentatori, il senso di questa Roma, l'impegno dei giocatori, il lavoro e la grandezza di Mourinho. Come se i tifosi fossero anch'essi allenati dal tecnico portoghese che li ha portati dentro il non-progetto con la precisione abbacinante del sogno a occhi aperti.

(Ivan Zazzaroni - Corsport)