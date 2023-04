Tammy alla ricerca della rete perduta: il bomber dell'anno scorso è solo un ricordo

Ieri Abraham ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Si impegna, corre, recupera, ma quando c'è da andare sul concreto si perde. La rete contro l'Udinese sarebbe potuta servire per sbloccarlo in vista del finale di stagione, invece il centravanti non riesce a dare qualcosa in più al reparto offensivo. La Roma ha il settimo attacco della Serie A e parte della colpa è anche dell'inglese, che è fermo a quota 7 gol in campionato e 1 in Europa League. Troppo pochi, Mourinho lo sa e ha provato a spronarlo prima a parole e poi con i fatti, lasciandolo in panchina. Quest'anno il giocatore dell'anno scorso sembra sparito. Abraham ha una clausola da 80 milioni di euro (valida per il Chelsea) e sarà attiva nel mese di luglio, ma gli inglesi difficilmente spenderanno quei soldi. Tra i club più interessati ci sono anche l'Aston Villa e il Napoli.

(Il Messaggero)