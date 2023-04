Stretta Aouar, giallorossi in attesa

IL TEMPO - La Roma attende fiduciosa il sì di Houssem Aouar. Il centrocampista classe '98 del Lione si libererà a giugno a parametro zero, ed è perciò libero di firmare con altri club già da ora. L'interesse dei giallorossi per Aouar viene da lontano: già in estate il suo profilo (assieme a quello di Saul, altro calciatore gestito dall'agenzia Stellar) era stato valutato come rinforzo per il centrocampo, salvo poi virare sul prestito di Wijnaldum. Da pochi mesi, tra l'altro, il calciatore ha lasciato la nota agenzia di procuratori per affidarsi solamente al fratello, che prima fungeva da tramite proprio con la Stellar.

A Trigoria fanno sul serio, con una proposta quinquennale pronta per il francese, che ora dovrà soltanto decidere se accettare la corte romanista o virare su altre proposte. La concorrenza, infatti, è molto nutrita per accaparrarsi le prestazioni del talento dell'Olympique.

Oltre alla Roma è forte il pressing di Siviglia, Betis, Napoli, Milan ed Eintracht Francoforte sul calciatore, che da un anno a questa parte ha attirato su di sé tanta attenzione a livello continentale. Ma i giallorossi al momento sono avanti, e nelle prossime settimane contano di avere una risposta da Aouar, che da tempo medita sul suo futuro avendo deciso di arrivare alla scadenza del contratto.

Del centrocampista ha parlato anche Pinto nel prepartita del De Kuip: «Non è il momento opportuno per parlare di queste cose, spesso viene accostato alla Roma. È un grande giocatore, vediamo cosa accadrà in futuro. Non ha svolto le visite mediche». Resta criptico il gm portoghese che non smentisce affatto l'interesse della Roma per il transalpino. Sono settimane decisive per il futuro di Aouar, e, soprattutto, del centrocampo giallorosso.