Per Stankovic un'altra vigilia in piena emergenza. Ieri il tecnico ha perso anche a Sabiri e Gunter: un'assenza importante in una difesa già priva del faro Nuytinck. «Dovremo essere pericolosi, ma equilibrati - la ricetta del tecnico blucerchiato -. Affrontiamo una squadra organizzata, tosta, fisicamente forte, creativa in attacco e sulle fasce, dove con una giocata può decidere la partita a suo favore».

(Gasport)