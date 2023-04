Stadio in Campidoglio: prima uscita per Lina

L’esordio del nuovo Ceo della Roma Lina Souloukou non poteva essere migliore di quello registrato nella serata di martedì scorso. La nuova dirigente giallorossa, accompagnata dal Vice Presidente Ryan Friedkin, ha incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e poi salutato i consiglieri riuniti per definire gli emendamenti alla delibera di Pubblico Interesse sullo stadio che dovrebbe sorgere a Pietralata. Un incontro utile a conoscersi, e soprattutto a ribadire l'importanza del nuovo impianto per la crescita del club e delle sue ambizioni. Un modo per ribadire l'impegno, finanziario e progettuale, che la proprietà texana della società ha garantito per la realizzazione dell'opera. E in quei minuti, i consiglieri capitolini impegnati sulla delibera stavano trovando la quadra sul provvedimento che poi dovrebbe arrivare in Aula per il voto finale.

Tra gli emendamenti spiccano quelli relativi alla mobilità e alla viabilità. Sui parcheggi viene chiesto di ricalcolare la necessità «sul massimo della capienza dello stadio prevista in 62.000 spettatori», con la conseguente dotazione di parcheggi aggiuntivi rispetto a quella esistente o comunque già prevista dagli strumenti urbanistici, stimabile in circa 5.000 posti aggiuntivi.

Importante il passaggio relativo all'Ospedale Pertini, con l'obbligo in fase di realizzazione delle opere di «minimizzare al massimo i fattori di disturbo», di mitigare l'impatto acustico nel corso degli eventi, e soprattutto di individuare e realizzare «una soluzione infrastrutturale coerente e adeguata che garantisca sempre e comunque l'accesso carrabile quanto più diretto e immediato da parte di tutti i possibili utenti all'Ospedale anche durante le fasi di accesso ed esodo degli spettatori dall'impianto sportivo».

Tutte questioni su cui la Roma ha già garantito la massima disponibilità. Ed ancora, sarà l'Assemblea a incaricare «un rappresentante di Roma, nella persona del Sindaco o suo delegato, a partecipare alla conferenza di servizi decisoria».

Si tratta per il momento solo di bozze che andranno limate nelle prossime ore, ma che rappresentano un passo in avanti importante. E non a caso domani mattina le Commissioni Lavori Pubblici e Patrimonio compiranno un sopralluogo all'area in esame, propedeutico al voto finale.

