Stadio della Roma, slitta il parere delle Commissioni

Slitta alla prossima settimana, in 5 delle 6 commissioni capitoline competenti, il parere sulla delibera che definisce l'interesse pubblico per lo stadio della Roma a Pietralata. Ieri l'atto ha ottenuto il parere favorevole soltanto della commissione Urbanistica presieduta dal consigliere della Civica Gualtieri, Tommaso Amodeo. Il sindaco Roberto Gualtieri aveva auspicato che la delibera arrivasse in Assemblea entro la fine aprile, ma a questo punto c'è ancora da attendere. Il parere delle commissioni è necessario per l'approdo dell'atto in Aula e devono esprimersi ancora le commissioni Patrimonio, Lavori pubblici, Ambiente, Mobilità e Sport. Tutte sono convocate tra il 26 e il 28 aprile e l'atto sarà messo ai voti.

Intanto ieri il parere è stato posticipato nelle due sedute congiunte «Patrimonio e Lavori pubblici» e «Ambiente e Mobilità». Nel primo caso i consiglieri hanno svolto un sopralluogo nell'area di Pietralata: tra le preoccupazioni emerse c'è quella legata alle lungaggini degli espropri di tre abitazioni.

Nell'altro, è stato ascoltato l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, che ha illustrato i passaggi principali del maxi emendamento che recepisce le istanze avanzate dai consiglieri del Pd nella riunione con il sindaco: «Limitazione delle emissioni acustiche a tutela dell'ospedale Pertini, ponti ciclopedonali per collegare lo stadio ai quadranti limitrofi, dotazione di parcheggi, particolare attenzione sulla validazione del piano economico-finanziario».

Altro nodo da affrontare, la distribuzione dell'area verde. II maxiemendamento proverà a includere tutte le richieste ma «laddove non si possano inserire prescrizioni vincolanti inseriremo degli obiettivi da perseguire», ha assicurato Veloccia.

