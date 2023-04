Stadio della Roma, impasse superato: arriva il via libera

LEGGO (E. PRETTO) - Si sblocca l'iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma. La commissione Urbanistica esprimerà il suo parere la prossima settimana. Così la delibera di pubblico interesse, di fatto l'autorizzazione da parte del Comune di Roma all'avvio del progetto, potrà essere approvata dall'Assemblea Capitolina entro aprile.

La schiarita arriva dopo mesi di incertezza da parte delle commissioni capitoline. La giunta Gualtieri aveva dato l'ok alla delibera il 7 febbraio. Poi ecco le sabbie mobili nelle varie commissioni, vere e proprie paludi dove hanno pesato gli equilibri interni al Pd e le incertezze nella maggioranza.

Ieri, però, ecco la buona notizia per i tifosi. «Daremo il via libera della commissione Urbanistica la prossima settimana per andare in Aula a fine mese, con una soluzione utile alla città» ha scritto il presidente della commissione Tommaso Amodeo. I tifosi possono festeggiare? Ancora no: il voto dell'Assemblea sul pubblico interesse, seppur spartiacque decisivo, non sarà l'ultimo passaggio prima dei lavori. Il progetto dovrà passare alla Conferenza dei servizi decisoria. Quello sarà il momento in cui tutte le criticità progettuali dovranno essere risolte. E solo con il successivo via libera e la stipula della convenzione partiranno i cantieri.