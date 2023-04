Stadio a Pietralata: sì della maggioranza dem, ma con più parcheggi

Sullo stadio della Roma arriva la stretta della maggioranza che ha pronto il maxiemendamento alla delibera sull'interesse pubblico dell'opera che sorgerà a Pietralata: diventano inderogabili una serie di condizioni che il progetto dei Friedkin dovrà contenere per ottenere il via libera definitivo. In più, la ratifica finale spetterà all'Assemblea capitolina.

Una dozzina di emendamenti specificano che «prima dell'avvio della Conferenza di servizi decisoria», il progetto debba prevedere «la dotazione di parcheggi aggiuntivi rispetto a quella esistente», da realizzare soprattutto in prossimità nell'area dello stadio e «garantire che almeno il 70% degli utenti dello stadio raggiunga l'impianto sportivo con le infrastrutture di trasporto pubblico e della mobilità ciclabile e pedonale». La società dovrà prevedere la realizzazione di tre ciclabili che colleghino l'area a piazza Bologna, stazione Tiburtina e via dei Monti Tiburtini e «adottare le più aggiornate e performanti soluzioni tecniche per l'isolamento acustico».

In più, «il concessionario non potrà cedere il diritto di superficie a terzi», e non può esserci un «cambio di destinazione d'uso dell'impianto che dovrà essere utilizzato prioritariamente per eventi sportivi». Infine sarà necessario «il parere di un soggetto istituzionalmente qualificato», per quanto riguarda la sostenibilità del progetto.

Se queste ed altre prescrizioni non saranno rispettate, l'Aula e di conseguenza il sindaco Gualtieri fermeranno l'iter del progetto.

«Si è arrivati a un testo condiviso e soddisfacente - commenta il presidente della commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete - che ha messo dei punti fermi sul tema della mobilità, dell'insonorizzazione e sul passaggio in Assemblea capitolina».

(La Repubblica)