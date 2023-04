Spareggio Champions

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La spinta di 60mila tifosi per sostenere una squadra falcidiata dagli infortuni. Oggi pomeriggio all' Olimpico la Roma avrà bisogno del supporto del suo pubblico per cercare di battere un Milan in fiducia.

All'impianto del Foro Italico è previsto l'ennesimo sold-out stagionale per una partita che risulterà cruciale per la corsa a una qualificazione alla prossima Champions League. Come comunicato sul sito ufficiale del club - che ieri si è ammodernato con un design tutto nuovo - i cancelli apriranno alle ore 15.30, due ore e mezzo prima del calcio d'inizio, così da permettere il corretto afflusso, con l'ondata giallorossa che riempirà nuovamente lo Stadio Olimpico. Sarà inoltre possibile assistere ai momenti finali della sfida scudetto della Roma Femminile grazie ai maxischermi dell'impianto. Previsto anche il giro di campo della Primavera con la Coppa Italia appena vinta. Non mancheranno inoltre, come di consueto ex bandiere giallorosse, come Rodrigo Taddei.

Una vittoria contro la squadra allenata da Pioli significherebbe tenere a distanza i rossoneri, lanciando la Roma in solitaria al quarto posto - avendo così gli scontri diretti a favore - potendo inoltre guardare la sfida tra Inter e Lazio senza troppa apprensione. I giallorossi cercano così un successo che manca dal 2019 - l'unico negli ultimi dieci precedenti - quando i gol di Dzeko e Zaniolo regalarono i tre punti alla squadra allora allenata da Paulo Fonseca.

Per lo scontro chiave per la corsa Champions, Mourinho dovrà fare a meno di Smalling e Llorente. Non si cambierà assetto difensivo: si va infatti verso la conferma della difesa a tre, con Mourinho pronto a rilanciare Kumbulla nel terzetto difensivo al fianco di Ibanez e Mancini. Una nuova chance dal primo minuto per il centrale ex Verona, che non parte titolare dalla sfida con il Sassuolo, quando si fece espellere per un fallo di reazione su Berardi a fine primo tempo. A destra si contendono una maglia Celik e Zalewski, con il primo che sembra in vantaggio viste le doti prettamente difensive del turco. A sinistra tornerà invece Spinazzola, mentre la mediana sarà composta da Cristante e Matic. Dovrà aspettare ancora per una convocazione Wijnaldum, che potrebbe tornare comunque a disposizione per il turno infrasettimanale con il Monza o, nelle peggiori delle ipotesi, con l'Inter. Sulla trequarti oltre a Pellegrini ci sarà El Shaarawy, mentre il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Belotti, preferito ad Abraham anche grazie all'ottimo ingresso a Bergamo con l'Atalanta, dove ha fornito l'assist sul gol di Pellegrini. Si siederà in panchina invece Paulo Dybala. L'attaccante argentino questa mattina a Trigoria svolgerà il provino decisivo che decreterà il minutaggio a disposizione per il campione del mondo.