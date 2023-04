Sottil ritrova Pereyra: «È un allenatore in campo»

«Le assenze di Dybala e Abraham? Perdono due giocatori importanti, ma la Roma dispone di una rosa di altissimo livello». Sottil sa bene che la Roma, nonostante (l'indisponibilità dei due attaccanti, può far male ai suoi. «Mi aspetto una squadra molto carica - ha detto il tecnico dei friulani - Mourinho è un maestro nel motivare il gruppo, lo ammiro. È capace di tirare fuori il meglio dai suoi». (...) Per la gara l'Udinese, dopo una settimana in cui si era ipotizzato un ritiro, ritrova uno dei suoi leader, capitan Pereyra. «È fondamentale, per leadership, esperienza, tatticlsmo, qualità e invenzione - riflette Sottil -. Un allenatore dentro al campo». (...)

(gasport)