Solo la Juve penalizzata, ecco perchè

In principio era la Juventus. Adesso anche Roma, Lazio e Salernitana, senza dimenticare i fascicoli di Napoli, Bologna, Cagliari, Genova. Nel mirino della Procura e, prima o poi, della giustizia sportiva. Le plusvalenze farlocche diventano uno scandalo di sistema. Con una differenza: solo la Juve è stata punita a campionato in corso. Le altre lo saranno -semmai - nella stagione prossima. E non è detto che le sanzioni siano uguali. (...) La procura di Torino ha dimostrato che l'arma indispensabile, per districarsi nel groviglio delle operazioni contabili, è quella delle intercettazioni. Intanto il blitz della Finanza solleva una domanda: cosa rischiano le romane in campionato? Nulla, per ora, poiché la giustizia sportiva deve aspettare quella ordinaria: il procuratore Figc, Giuseppe Chinè, chiederà gli atti, che vengono trasmessi a indagini concluse. (...) Eventuali pene scatterebbero in futuro. E la classifica, della Juve resterà l'unica sub iudice di questo campionato. Le accuse mosse sembrano simili, e per certi versi lo sono (il fascicolo di Roma è uno spin-off di Torino), corroborando la tesi del "così fan tutte". In realtà ci sono differenze, anche tra Roma e La-zio. Ai giallorossi sono contestati i classici scambi "a specchio". (...) Per la Lazio è improprio parlare di plusvalenze visto che sono state realizzate dalla Salernitana: si tratta di acquisti del club biancoceleste a prezzi verosimilmente gonfiati (emblematico il cartellino di Akpa Akpro) per sostenere il bilancio di quello campano, entrambi di Lotito. (...) La Juventus non è stata stangata per le plusvalenze - che in assenza di valore oggettivo restano impossibili da dimostrare - ma per il sistema: il dolo è emerso da intercettazioni e altri documenti (il famoso "libro nero Fp"). (...)

(Il Fatto Quotidiano)