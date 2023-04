Solbakken decide di non operarsi. A Rotterdam dubbio Abraham

Ola Solbakken è costretto a fermarsi per una lussazione alla spalla sinistra subita sabato contro il Torino. Per il momento ha scelto un percorso conservativo che esclude l'operazione chirurgica (era già stato operato a luglio scorso alla stessa spalla).

Dopo la gara contro l'Udinese, verrà fatto un ulteriore test e in base a come reagirà l'arto sarà possibile stilare i tempi di recupero. L'obiettivo è rimetterlo in campo entro fine mese e solo al termine della stagione valutare se intervenire chirurgicamente. Salterà, dunque, tre o quattro partite di campionato.

Curiosità: lunedì nella Capitale è stato avvistato Aouar, in scadenza con il Lione. Ufficialmente per una visita di piacere. Il calciatore piace a Pinto ma non solo: in Italia è in corsa anche il Napoli.

Domani contro il Feyenoord Mourinho potrebbe schierare nuovamente il tridente leggero con Pellegrini-Wijnaldum sulla trequarti e Dybala terminale offensivo. L'alternativa è dare fiducia ad Abraham. Confermata la difesa a tre, ma resta d'attualità il ballottaggio Llorente-Ibañez.

(Il Messaggero)