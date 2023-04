Smalling, l'agente è arrivato in città: entra nel vivo l'operazione rinnovo

Resta incerto il futuro di Chris Smalling, nonostante il suo procuratore in queste ore sia a Roma. James Featherstone, che cura gli interessi del di-fensore, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto davanti alla Fontana di Trevi. Ufficialmente quindi si tratterebbe di un viaggio turistico, anche perché da Trigoria fanno sapere che in agenda non è pianificato nessun incontro. Ma è chiaro, che la possibilità che le parti possano vedersi non va esclusa (...) Le tentazioni di lasciare la Capitale sono tante: l'Inter sarebbe pronta ad ingaggiarlo e anche in Premier sono pronto a riaccoglierlo. Tanto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, se la Roma dovesse centrarla allora sarebbe certamente un punto in più nelle preferenze dell'inglese. Una trattativa in cui è Smalling a dettare i tempi considerando che un difensore con le sue caratteristiche ed esperienza poi da reperire al suo posto, potrebbe arrivare a costare sul mercato an-che 25/30 milioni. (...)

(Il Messaggero)