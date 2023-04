Smalling, Bayer a rischio

Chris Smalling e Georginio Wijnaldum hanno riportato contro il Feyenoord una lesione ai flessori, ma tra le due la più grave è quella del centrale inglese. Il difensore, infatti, dovrà rimanere ai box per almeno tre settimane e proverà a recuperare per l'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, in programma l'11 maggio. Il centrocampista, invece, potrebbe rientrare prima, ma salterà comunque Atalanta e Milan.

A Bergamo sarà Roger Ibanez a sostituire Smalling e sarà affiancato da Gianluca Mancini e Diego Llorente. L'inglese ha saltato solamente una partita in campionato (Cremonese-Roma), motivo per cui per José Mourinho sarà un'incognita giocare senza di lui. Tra centrocampo e trequarti lo Special One, con il recupero di Ola Solbakken, ha le alternative per sopperire all'assenza di Wijnaldum.

(corsport)