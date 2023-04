Sky compra da Prime il calcio e vende il suo a Rai

Gli obblighi imposti per legge di trasmettere in chiaro le semifinali e le finali di Champions League ed Europa League di calcio in cui sia coinvolta una squadra italiana hanno fatto partire un bel domino dei diritti tv.

Il pezzo pregiato era la semifinale di Champions League Milan-Inter del 10 maggio, i cui diritti esclusivi erano di Prime Video, ovvero una piattaforma in streaming a pagamento e senza sbocchi in chiaro (il ritorno Inter-Milan del 16 maggio sarà invece su Sky e in chiaro su Canale 5).

C'è stata un'asta. E il prezzo finale al quale quel diritto è stato aggiudicato a Sky sfiora i tre milioni di euro. Il broadcaster controllato da Comcast trasmetterà Milan-Inter del 10 maggio in chiaro su Tv8, limitandosi a rimbalzare il segnale di Prime Video.

In ballo c'erano pure le semifinali di Europa League, anch'esse con squadre italiane e quindi con obbligo di trasmissione in chiaro: Roma-Leverkusen e Juventus-Siviglia dell'11 maggio, alle ore 21, e poi le partite di ritorno del 18 maggio. I diritti di tutta l'Europa League sono di Sky, che in queste ore si sta accordando con la Rai sulla base di due opzioni: o la trasmissione in chiaro su un canale Rai di una delle due semifinali (l'altra andrà su Tv8) per ciascun turno; oppure la cessione alla Rai dei diritti in chiaro di tutte e quattro le semifinali.

