Dice Mourinho che la Roma segna poco perché non ha Haaland. Però, pur giocando senza il tremendo norvegese, sei squadre di Serie A hanno realizzato più reti della Roma. Insomma, forse non è tutta colpa delle punte giallorosse. [...] Visto che Haaland non sbarcherà a Trigoria, si può provare ad attaccare in modo diverso. [...] Si possono far sentire gli attaccanti meno soli, soprattutto.

(gasport - G.B. Olivero)