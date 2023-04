Settore ospiti tutto ai romanisti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L'ennesimo pienone in una notte europea. Dopo il tutto esaurito con l'Udinese della scorsa domenica, infatti, allo Stadio Olimpico giovedì prossimo ci saranno più dei soliti 60mila tifosi.

Contro il Feyenoord ecco il sold-out a tinte completamente giallorosse. Rimangono infatti poco meno di una centinaia di biglietti nei «Distinti Nord Ovest» settore solitamente dedicato ai tifosi ospiti. Il divieto di acquisto per i supporter del Feyenoord, emanato per evitare eventuali scontri tra tifoserie, come successo già lo scorso maggio a Tirana e nel 2015 sempre nella capitale, ha spinto la società a richiedere alla Prefettura il via libera per aprire il settore ai giallorossi, che, come al solito, hanno risposto presente.

L'ok è arrivato venerdì e, in poco meno di quattro giorni, i biglietti sono andati a ruba, nonostante la vendita dei tagliandi non fosse tecnicamente «libera». Solo coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla stagione corrente - in campionato o in coppa - oltre ai possessori dell'As Roma Card, potevano infatti acquistare dei biglietti extra per amici e parenti, al prezzo di 50 euro per tagliando, per un massimo di quattro per transazione. Un'ulteriore spinta da parte del tifo giallorosso, che giovedì prossimo avranno il compito di essere il dodicesimo uomo in campo e accompagnare la squadra verso la rimonta, così come successo lo scorso anno, nei quarti di finale di ritorno di Conference League contro il Bodo/Glimt, dove i giallorossi - anche in quel caso usciti sconfitti all'andata in trasferta - ribaltarono il risultato con un sonoro 4-0, approdando così in semifinale.