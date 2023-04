Serra deferito dopo la lite con Mou

IL TEMPO - La procura federale della Figc ha deferito l'arbitro Serra per la lite, nel ruolo di quarto uomo, con Mourinho durante Cremonese-Roma. Il procuratore Chiné nell'atto del deferimento rileva «l'oggettivo carattere inopportuno, ingiurioso e finanche offensivo delle parole utilizzate» da Serra. Si richiama l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva per la possibile violazione dei «principi di lealtà, probità e correttezza», ma anche le norme del regolamento Aia che impongono di «improntare il proprio comportamento al rigoroso rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine». La procura riporta la frase incriminata di Serra a Mourinho: «Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, Vai a casa. (accompagnando le stesse con un movimento circolare della propria mano destra, ossia, roteando il dito indice)», si legge nell'atto.