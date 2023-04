"Segnalateci i tifosi olandesi in arrivo"

Oltre mille commenti dei tifosi del Feyenoord sulle chat di Instagram: "Roma stiamo arrivando", il messaggio di sfida in vista della gara contro la Roma in programma il 20 aprile alle ore 21 e valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Nonostante la trasferta sia vietata, alcune centinaia di ultras olandesi potrebbero comunque partire per la Capitale. L'allarme è scattato e gli albergatori hanno ricevuto richieste dalla Prefettura e dalla Questura di Roma di segnalare la presenza nelle loro strutture di turisti olandesi e in particolare di residenti a Rotterdam. La situazione viene monitorata dalla Digos e nei prossimi giorni verrà definito il piano di sicurezza: il centro sarà blindato, ma l'attenzione sarà massima soprattutto attorno agli alberghi, ai pub e ai ristoranti.

(corsera)