Seconde squadre, via al sovrannumero

È "sovrannumero" il termine cruciale per fare in modo che altre società di Serie A facciano compagnia alla Juventus con la creazione di nuove seconde squadre. È questo lo scoglio contro il quale attualmente si arenano le idee dei club che intendono dotarsi di una formazione Under 23 in Lega Pro per far crescere meglio i giovani talenti. [...] Non è possibile variare il numero partecipanti ai campionati professionisti in base alle richieste di ingresso. Le società di Serie A, che intendono dotarsi di una seconda squadra, chiedono di introdurre flessibilità: non vogliono più mettersi in coda e attendere vuoti da colmare con un ripescaggio in Serie C, ma desiderano che sia automatica l'iscrizione dell'Under 23 in caso di domanda anche a costo di andare oltre al tetto di 60 squadre divise in tre gironi. [...] Per ora la FIGC ha assicurato che le seconde squadre avranno la precedenza nell'elenco dei ripescaggi, quindi con priorità rispetto alle società di Serie C o D. [...] Non tutte le società di Serie C sono d'accordo perché il via libera alle seconde squadre ovviamente potrebbe ridurre gli spazi. Ma non si tratterebbe di un'invasione. In cinque hanno manifestato l'intenzione di mettere in piedi l'Under 23: Milan, Monza, Torino, Roma e Sassuolo. [...] I tempi non saranno brevissimi. Difficile immaginare che le seconde squadre possano aumentare già nella prossima stagione. Più probabile che succeda a partire dalla Serie C 2024-2025.