Seconda rete di Wijnaldum: "Qui sto bene. Futuro? Non dipende dai risultati"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - «Era importante vincere per restare in lotta per la zona Champions». Così ha esordito Georginio Wijnaldum ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Sampdoria. L'olandese è stato autore di un'ottima prestazione, siglando il gol che ha sbloccato la partita, oltre a procurarsi il rigore poi realizzato da Dybala. «Sono contento del gol avevo voglia di segnare anche quando ho preso il palo». Il calciatore in prestito dal Psg ha poi dedicato il gol ai tifosi giallorossi: «Ho sentito il loro amore fin dal primo giorno, poi mi sono rimasti vicini anche dopo l'infortunio. Faccio sempre il massimo, per me stesso, ma anche per questa gente». Wijnaldum ha poi parlato del suo futuro: «Non dipende assolutamente dalla Champions. Mourinho ha dimostrato il suo interesse nei miei confronti e sono venuto volentieri, ho fatto questa scelta in base ai sentimenti. Qui sto molto bene e sono molto felice, poi sul mio futuro dipende anche da altri»