Se le difese di Mou e Sarri hanno numeri Champions

«La forza di Lazio e Roma è la difesa, continuo a pensare che questa sia la strada giusta per andare in Champions». Parole in una recente intervista di Fabio Capello. E nell'eterna discussione tra giochisti e risultatisti, sia Mourinho che Sarri vantano retroguardie di ferro, come testimoniano i numeri.

Su 30 partite diciotto i clean sheet della Lazio che vanta anche la migliore difesa della serie A con appena venti reti subite; tredici quelli della Roma che invece «blinda» la porta di più all'Olimpico (nove) dove ha subito non più di un gol nelle altre sei sfide fatta eccezione per i 4 incassati dal Sassuolo.

Il portiere dei biancocelesti Provedel punta ora al record assoluto di 21, raggiunto solo sei volte nella storia. L'estremo difensore dei giallorossi Rui Patricio è invece il migliore in A nel 2023 per gare con la porta imbattuta (nove delle 15 disputate quest'anno) e dopo 15 mesi ha sventato un rigore - l'ultimo a Ibrahimovic nel gennaio 2022.

Nella scorsa stagione le romane si erano fermate all'Europa League, in questo campionato sognano in grande. Sempre che il Collegio di Garanzia, chiamato a giudicare il ricorso Juve sul -15, non riscriva le gerarchie in testa...

