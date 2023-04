Sarri e Mou sfidano Milano: José ci prova con la Formula 3 e le palle inattive

La partita di sabato prossimo contro i rossoneri di Stefano Pioli per lo Special One non sarà come tutte le altre. Non è un caso che l'accoglienza che la San Siro milanista gli riserva in ogni match è di quelle furiose. Così tanto da aver convinto l'allenatore portoghese a rivelare un retroscena: quando Luis Campos - ora dirigente del Psg - stava per esserlo del Milan, era stato contattato per sedere proprio sulla panchina rossonera, ma dopo un paio di giorni di riflessioni Mourinho sciolse la riserva: no, grazie.

Il calore che lo Special One ha trovato alla Roma non conosce confini e un modo per ripagarlo è quello di vincere quella sorta di sfida spareggio come quella di sabato. I problemi, però, non mancano. In difesa soprattutto, il portoghese e il suo staff dovranno inventarsi delle soluzioni per sostituire le pesanti assenze di Smalling e Llorente. La sensazione è che sarà confermata la difesa a tre, costruendola su Mancini, Ibanez e il rientrante Kumbulla. In mediana, l'assenza di Wijnaldum offrirà meno soluzioni nelle rotazioni, ma la coppia composta da Cristante e Matic offrirà sicure garanzie.

Dalla cintola in su tutto dipenderà dall'impiego o meno di Dybala. L'attaccante argentino dovrebbe andare almeno in panchina, perciò in avvio - oltre a capitan Pellegrini - potrebbe trovare spazio El Shaarawy. In questo periodo l'attaccante di origine egiziana ha cominciato a ridiscutere il contratto e quindi sarà senz'altro molto motivato nel cercare la ribalta.

L'altra arma che lo Special One sta levigando è quella delle palle inattive. Nella partita d'andata giocata a gennaio, infatti, proprio le due reti arrivate nel finale da calci piazzati hanno rappresentato la vetrina perfetta per questo tipo di soluzioni offensive.

(Gasport)