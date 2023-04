Sarà Roma-Milan il primo spareggio per la Champions

Insieme al quarto posto - forse è il terzo, dipenderà dal boomerang penalizzazione sulla Juve -, Roma e Milan sí incroceranno sabato nel tardo pomeriggio all'Olimpico. In palio c'è un pass per la prossima Champions, anche se tutte e due hanno ancora in mano la carta di riserva. Se il Milan vincerà la Champions e la Roma alzerà al cielo l'Europa League, tutte e due entreranno nell'Europa che conta a prescindere dal campionato. (...) . Il pari favorirebbe chi insegue, sempre che Inter e Atalanta non perdano le rispettive gare contro Lazio e Torino.All'andata la-Roma scatenò le prime gocce del diluvio universale che si sarebbe abbattuto sui rossoneri. (...) Da lì in poi il Milan in campionato pareggiò con il Lecce e cadde contro Lazio, Sassuolo e Inter; in Coppa Italia venne eliminato dal Torino; in Supercoppa subì una bastonata dall'Inter. (...) Nell'ultimo turno di campionato hanno registrato risultati opposti, ma hanno affrontato avversari diversi: Leao ha passeggiato su quel che resta del Lecce, vittoria d'ordinanza; la Roma è scivolata a Bergamo contro l'Atalanta, sconfitta accettabile. Ciascuno ha i propri acciacchi, conseguenze del logorio del doppio impegno tra Italia e Europa. In realtà sotto questo aspetto sta peggio José Mourinho. L'assenza di Chris Smalling, comandante della difesa, e la precarietà delle condizioni di Paulo Dybala, l'artista dell'attacco, possono restringere i margini d'azione della Roma, anche se non condividiamo le ironie di Mourinho, il richiamo sarcastico a Aldair e Totti come possibili rinforzi per sabato. Le guerre si vincono con i soldati che si hanno, diceva qualcuno, e prenderli in giro, seppure in via indiretta, non aiuta a motivarli. (...)

(gasport)