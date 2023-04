Salvare capitan Pellegrini: la scelta obbligata di José

Non è questo il momento di ammazzare (sportivamente, ovvio) Lorenzo Pellegrini. [...] Anzi, è proprio questo il momento di stargli vicino, di farlo sentire ancora una risorsa e non un peso. Qui non si tratta di negare l'evidenza di un'annata mediocre, di un rendimento altamente balordo figlio di mille problemi fisici e pure di eccessiva generosità: si tratta di non sprecare quello che di buono la Roma si ritrova a disposizione tra muscoli che si deformano in maniera incontrollata e spalle che escono con frequenza settimanale. [...] Oggi la Roma deve puntare ancora sul suo capitano in affanno perenne. Non può permettersi di farne a meno vista la disponibilità (tecnica) ridotta della rosa. [...] Anche se Mou, quello del "se avessi tre Pellegrini li farei giocare tutti e tre" oggi ne fa giocare soltanto mezzo. E talvolta quel mezzo è anche troppo. Ma chi, sennò? [...]

(corsera - M. Ferretti)