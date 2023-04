Sabatini: "Mai litigato con Totti. Da lui mi sarei aspettato di più nei rapporti e nella comunicazione con la squadra"

IL FOGLIO - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Tra i vari temi trattati, si è soffermato anche su alcune tematiche legate al mondo Roma. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Quale è stato il suo miglior colpo nelle operazioni di mercato? Salah? Pjanic?

"Il colpo più importante penso che rimanga Marquinhos, acquistato a 4 milioni e rivenduto a trenta, solo pochi mesi dopo. Non aveva ancora compiuto 19 anni. È stato un colpo magistrale".

Ha fatto pace con Totti?

"Io con Totti non ho mai litigato. In quel periodo non era facile gestirlo perché si accendevano di continuo scintille tra lui e Spalletti. E io, ovviamente, stavo dalla parte dell'allenatore. Fra Totti e me c'è sempre stato rispetto, anche se da lui mi sarei aspettato di più nei rapporti e nella comunicazione con la squadra. Pensavo che, come leader e come uomo carismatico, avrebbe potuto costruire intorno a sé una granitica coesione e un comune ideale".