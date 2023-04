Roma, Smalling ko: semifinale a rischio

Sostituire l'insostituibile. Questo è ciò che dovrà fare Diego Llorente a partire dalla sfida di Bergamo contro l'Atalanta, dove prenderà il posto dell'infortunato Chris Smalling. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra: i tempi di recupero non sono stati comunicati, ma il rischio che possa saltare l'andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen è concreto. Stesso stop per Georginio Wijnaldum, il quale però si è fermato subito e potrebbe recuperare prima. Di sicuro, comunque, salteranno le sfide con Atalanta, Milan, Monza e Inter.

L'assenza di Smalling sarà una vera e propria novità per Mourinho, infatti era il calciatore di movimento più utilizzato dallo Special One in questa stagione con 3650 minuti disputati.

Escludendo la difesa a 4, potrebbe essere proprio Llorente a prendere il suo posto, affiancato da Gianluca Mancini e Roger Ibanez. L'infortunio di Wijnaldum, invecem costringerà agli straordinari Bryan Cristante e Nemanja Matic.

(corsera)