Roma, servono più gol per la Champions

Mourinho lo dice sempre: la partita più importante è la prossima. Per cui, Roma-Udinese. Basta però fare un giro su social o etere per capire che non sarà facile tenere la testa concentrata soltanto sulla partita di questa sera: il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, giovedì sera, ha quasi il monopolio dei commenti. Il pareggio del Milan a Bologna, però, rende ancora più importante la partita di stasera. Vincere permetterebbe alla Roma di allungare a +3 sui rossoneri in zona Champions. (...) Per arrivare in Champions League e aprirne i forzieri, però, servono più gol. Con Dybala (11) e Abraham (6) fuori uso almeno per questa sera, l'attacco della Roma dovrebbe far riferimento su Belotti (0 gol in campionato), Pellegrini (2 ma su calcio di rigore) e El Shaarawy (4). Pellegrini, atteso al riscatto dopo il rigore sbagliato a Rotterdam quando la partita era ancora sullo 0-0, l'anno scorso ha chiuso la stagione con 9 reti. Belotti ha chiuso in doppia cifra le prime 6 stagioni su 7 giocate con il Torino; è rimasto sotto media solo l'anno scorso, con 8 centri, bersagliato però dai parecchi infortuni che gli avevano quasi dimezzato il minutaggio in campo (16 presenze da titolare contro le 33 del campiona-to precedente). (...)

(corsera)