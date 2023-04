ROMA-SAMPDORIA: le probabili formazioni dei quotidiani. Si va verso la difesa a quattro con El Shaarawy e Abraham titolari

José Mourinho è pronto a passare alla difesa a quattro contro la Sampdoria. Almeno questo è ciò che trapela dai quotidiani odierni, dove lo schieramento con due centrali e due terzini è in vantaggio su quello a tre, finora sempre adottato dallo Special One (tranne in Europa League contro l'HJK Helsinki).

Le contemporanee assenze di Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Marash Kumbulla dovrebbe indurre il portoghese a schierare davanti a Rui Patricio una linea composta da Nicola Zalewski, Chris Smalling, Diego Llorente e Leonardo Spinazzola. Nemanja Matic e Georginio Wijnaldum comporrebbero la mediana, con il terzetto formato da Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy che agirebbero alle spalle di Tammy Abraham, di nuovo titolare alle spese di Andrea Belotti.

L'alternativa vedrebbe il classico schieramento a tre, con Zeki Celik abbassato sulla linea di Smalling e Llorente, ed El Shaarawy inizialmente in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Pellegrini; Dybala, Wijnaldum, El Shaarawy; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.