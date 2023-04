Roma, quanti guai per il ritorno: nessuno fa gol e si ferma Dybala

La Roma somiglia a quei palloni gonfiabili di forme assurde che ieri, sulle tribune del De Kuip di Rotterdam, i tifosi sventolavano: dopo settimane a nascondere i propri problemi, la squadra di Mourinho ha finito per sbatterci contro. Per la terza volta in un mese, Mourinho deve spiegare perché la sua squadra non sia riuscita a segnare: «Non facciamo tanti gol, abbiamo questa difficoltà». E non solo perché, come ha scherzato lui, «non abbiamo Haaland».

Il problema è che tra una settimana, all'Olimpico, quando per centrare la semifinale avrà bisogno di vincere con due gol di scarto, non solo non avrà Haaland, ma rischia di dover fare a meno anche dei migliori attaccanti in organico. Dybala s'è piantato in mezzo al campo dopo nemmeno 25 minuti: è uscito tenendosi l'adduttore e coprendosi gli occhi umidi. Abraham invece è stato costretto a uscire per un infortunio alla spalla. «Non ho parlato con loro, ma sono fuori almeno due partite», giurava José.

Come non bastasse, nello spogliatoio del De Kuip potrebbe essere germogliato un caso Pellegrini. Sostituito all'intervallo, dopo aver incenerito l'occasione che avrebbe permesso alla Roma di passare in vantaggio. Il rigore tirato sul palo certifica che il dischetto non sia la sua specialità: è il quarto errore con la Roma su quattordici tentativi. Ma c'è altro: da tempo non è decisivo, persino Mourinho, il suo più grande sostenitore s'è arreso, togliendolo dal campo «per scelta tecnica, non certo per il rigore».

Chissà se Mourinho si consolerà con la scaramanzia: l'ultima volta che ha vinto l'Europa League, nel 2016/17 col Manchester United, aveva perso a Rotterdam come ieri. E sempre per 1-0.

(La Repubblica)