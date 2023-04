Roma, per lo stadio commissioni riunite

Stadio della Roma: oggi alle 13 si riuniranno in forma congiunta le commissioni Ambiente, Mobilità e Sport per esprimere un parere. Venerdì l’iter dovrebbe concludersi con il parere della Commissione Lavori Pubblici.

Se tutte le commissioni dovessero esprimersi a favore della delibera, il voto dell’aula Giulio Cesare potrebbe svolgersi nella seconda settimana di maggio. A quel punto dipenderà tutto dal numero di ordini del giorno che presenteranno le opposizioni.

Dopodichè il progetto entrerebbe in una fase più operativa con la conferenza dei servizi decisoria che si svolgerà sulla base del progetto definitivo. Venerdì scorso, nel frattempo, è arrivato l’ok della Commissione urbanistica. In quell’occasione l’assessore all’Urbanistica del Campidoglio, Maurizio Veloccia, ha detto che «C’è grande attesa per questo impianto, ma noi dobbiamo fare le cose per bene. Il tempo necessario non vuol dire procrastinare ma rendere l'opera più solida e più certa».

(Metro)