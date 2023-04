Roma: paura per gli infortuni, elettricità Mourinho

L'Europa dà, l'Europa toglie. Un anno fa la Conference ha perpetrato la fama di José Mourinho come allenatore vincente, ovunque o quasi. Oggi l'Europa League rischia di azzoppare la squadra nella volata per un posto Champions. [...] Mourinho fa capire di non avere una rosa all'altezza. Non siamo d'accordo, gli ottimi giocatori abbondano, sono più di 11 o 12. [...] La Roma si nutre delle tensioni di Mourinho, l'elettricità del tecnico portoghese spinge tutti oltre i limiti, ma qualche volta genera eccessi, fa sbarellare. La Roma può essere tutto o niente.

(gasport - S. Vernazza)