Roma-Milan spareggio per l'oro Champions. Pioli: "Vale doppio"

Appaiate al quarto posto con 56 punti e tallonate a due lunghezze dall'Inter e a quattro dall'Atalanta, Roma e Milan si affrontano questa sera all'Olimpico in una sfida che ha il sapore dello spareggio.

Non è un caso che Pioli dopo aver operato nei turni scorsi di campionato rivoluzioni copernicane di formazione, stavolta si affidi ai fedelissimi (Giroud, recuperato, compreso).

«La gara dell'Olimpico vale doppio - ammonisce l'allenatore del Diavolo -. Mancano sempre meno gare, ci attendono tre scontri diretti e più punti faremo, maggiori saranno le chance di arrivare tra le prime quattro, però è prematuro definire la partita decisiva». Se Pioli non fa nulla per nascondere le insidie che la sfida di Roma porta con sé, quel vecchio volpone di Mourinho evita accuratamente di parlare.

La squadra di casa dovrà con ogni probabilità fare a meno dall'inizio di Paulo Dybala. È comprensibile che Mou non intenda rischiare subito l'argentino in campo. Poi a fine stagione Paulo effettuerà le proprie valutazioni, in base anche al cammino della Roma, partendo comunque dal presupposto di essersi ambientato con agio nella capitale.

