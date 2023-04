Roma, l'ora della svolta: Mou si affida a Dybala

In un Olimpico ancora una volta pieno - è il ventottesimo tutto esaurito consecutivo - oggi la Roma sesta in classifica affronterà la Sampdoria per provare ad invertire la tendenza in campionato - 3 sconfitte nelle ultime 4 partite - e rimanere agganciata alla zona Champions League. Mourinho dovrà fare i conti con 5 assenze pesanti: non ci saranno infatti gli squalificati Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante oltre all'infortunato Karsdorp. Il tecnico portoghese dovrà inventarsi un reparto, la difesa, adattando Celik nel ruolo di braccetto nello schieramento a tre, con Smalling e Llorente, all'esordio da titolare in campionato.

Per il resto la formazione dovrebbe essere scontata, con Zalewski e Spinazzola esterni, Matic e Wijnaldum in mezzo al campo, Dybala e Pellegrini alle spalle di uno tra Belotti e Abraham. È proprio questo il dubbio più grande di Mourinho. L'ex centravanti del Torino ha convinto tutti con il suo impegno, ma come Abraham segna poco: solo 4 reti nelle coppe, è ancora a secco in campionato. Alla Sampdoria ha già segnato 9 volte in carriera - è la sua vittima preferita insieme al Sassuolo. Una nuova panchina non farebbe di certo piacere ad Abraham, il cui futuro sembra in bilico. “Un ritorno al Chelsea? Mai dire mai - ha dichiarato qualche giorno fa in un'intervista a Fourfourtwo - Ma ora penso alla Roma, non ho fretta, potrei rimanere in giallorosso per altri dieci anni”.

Hanno invece rinnovato il contratto con il club Cristante, Kumbulla e Boer. Cristante (che guadagnerà 2,8 milioni netti più bonus) e Kumbulla hanno prolungato fino al 2027, Boer invece fino al 2026. Tutte e tre le operazioni rientrano nell'ottica del Fair Play Finanziario poiché aumentando la durata dell'accordo si spalma la cifra di ammortamento annuale fino alla nuova scadenza.

(Corsera)