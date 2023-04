Roma, il retroscena: sarà di lunedì la partita con la Salernitana

Oggi la Lega renderà noti gli anticipi e i posticipi della Serie A fino al termine della stagione. La Roma si aspetta - e con ogni probabilità sarà così - che la partita contro la Salernitana del 20-21 maggio venga spostata a lunedì 22, alle 18 o alle 20.45. Il motivo? Il club sarà impegnato giovedì 18 maggio, in casa del Bayer Leverkusen alle 21 nella semifinale di ritorno di Europa League. La partita potrebbe finire oltre il 90’ per questo giocare lunedì, con un giorno in più di recupero può essere cruciale. [...]

(corsport)

