ROMA-FEYENOORD: le probabili formazioni dei quotidiani. Dybala titolare e Belotti in vantaggio su Abraham. Wijnaldum verso la panchina

Missione rimonta per la Roma, che stasera affronta il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dall'1-0 in favore degli olandesi maturato nell'andata di Rotterdam, partita in cui si fece male Paulo Dybala, costretto a uscire dal campo per un problema all'adduttore destro. L'argentino dovrebbe aver recuperato per stasera e dovrebbe dunque scendere in campo dall'inizio, piazzandosi sulla trequarti al fianco di Lorenzo Pellegrini. Il 7 e il 21 sosterranno l'unica punta, che dovrebbe essere Andrea Belotti, in vantaggio su Tammy Abraham. Nemanja Matic è avanti nel ballottaggio con Georginio Wijnaldum per affiancare Bryan Cristante in mezzo al campo, mentre sulle fasce tornano Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola, partiti dalla panchina contro l'Udinese. Davanti a Rui Patricio, conferme per Gianluca Mancini e Chris Smalling, mentre Roger Ibanez dovrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Diego Llorente.

