Roma e Smalling, insieme fino al 2025

Chris Smalling continuerà ad essere un giocatore della Roma per altri due anni. Un accordo - fanno filtrare dal Fulvio Bernardini - raggiunto da diverso tempo e che non sarebbe legato alla presenza in città del manager del giocatore. Ciò che più importa a José Mourinho e ai romanisti è il fatto che sarà ancora il centrale inglese a guidare la difesa giallorossa anche durante le prossime stagioni. A prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Una notizia importante per lo Special One, conscio del fatto che - in caso di addio del difensore - difficilmente sarebbe arrivato un sostituto all'altezza (considerati anche i paletti imposti dalla Uefa che il club dovrà rispettare).

A convincere il numero 6 e il suo procuratore è stata l'offerta messa sul piatto dai Friedkin: il calciatore ha accettato un biennale che pareggia le stesse cifre dell'attuale accordo attraverso una serie di bonus individuali e collettivi.

Era stato lo stesso Smalling, più di un mese fa, a lasciar intendere come il nuovo accordo fosse vicino: «Sono molto fiducioso sulla mia permanenza alla Roma. Ho un'opzione per rinnovare un anno, ma spero di rimanere per più stagioni». Attualmente le parti stanno ancora lavorando per limare gli ultimi dettagli: nulla che possa mettere nuovamente in discussione il futuro del centrale che compirà 34 anni il prossimo novembre. Dunque per l'ufficialità bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma si tratta comunque di formalità.

(Corsera)