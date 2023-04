Roma e Milan, gol last minute: la Champions resta in sospeso

Mourinho non ha mai vinto contro Pioli, ma stavolta si è avvicinato moltissimo all'obiettivo nelle condizioni più difficili, con la Roma decimata e con Dybala inutilizzabile. La già nutrita epica sul condottiero l'aveva alimentata al 4' di recupero Abraham, trovando il guizzo in controtempo su Maignan. Invece, all'8', il Milan è stato salvato dall'unico vero potenziale fuoriclasse in campo, tra i giocatori di movimento: Leao ha sfornato il cross sul quale il liberissimo Saelemaekers ha beffato Rui Patricio.

Milan e Roma sono pari in tutto: stessi punti, stessa differenza reti e due pareggi tra andata e ritorno. Così il primo dei 7 scontri diretti che assegneranno i posti per la Champions ha lasciato le cose come stavano.

Mourinho dopo un quarto d'ora ha perso Kumbulla per la lesione del crociato: il terzo ko di un difensore dopo quelli di Smalling e Llorente, lo ha obbligato ad arretrare Cristante. La sua mossa iniziale della doppia punta mirava a colpire la difesa avversaria sul lato debole, lasciato scoperto dalle avanzate costanti di Hernandez: da lì spiovevano i pericoli ipotetici per Maignan, anche se è dall'altro lato che Spinazzola ha offerto a Pellegrini l'occasione migliore e il tiro l'ha parato proprio Abraham, prima di emendarsi con gli interessi sull'1-0: palla divelta da Mancini a De Ketelaere, galoppata di Celik e guizzo del centravanti inglese su Kalulu con rasoterra incrociato. La successiva pennellata di Leao per Saelemaekers è un nuovo gioiello.

Alla fine si sono arrabbiati tutti. Per Mourinho «Sono 2 punti persi, ma siamo in zona Champions perché stiamo facendo qualcosa di straordinario». Pioli si è lamentato implicitamente dei troppi falli degli avversari: «Si sono giocati 49' effettivi su 106': per dare ritmo alla partita bisogna essere in due».

