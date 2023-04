Roma e Lazio: i rischi nelle chat. L’appello dei club: “Fate in fretta”. Ipotesi plusvalenze gonfiate del 30-50%

“Celermente” e “nel minor tempo possibile”. Sono queste le parole chiave che affiorano nelle dichiarazioni ufficiali di Lazio e Roma. Poi però, nelle stanze chiuse, ne galleggia anche un’altra: sorpresa, che con diverse sfumature sfocia nello sconcerto. (...) Le operazioni di mercato sospette sono 18 – 11 della Roma e 7 della Lazio – mentre i dirigenti iscritti nel registro degli indagati 16 (rispettivamente 9 e 7), fra cui i vertici passati e presenti delle due società: James Pallotta, Dan Friedkin e lo stesso Lotito. Nel linguaggio tecnico i reati ipotizzati sono false comunicazioni sociali e dichiarazioni fraudolente mediante falsa fatturazione, mentre per la Lazio c’è anche il possibile reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Sembra che le ipotesi di iper-valutazione oscillino fra il 30 e il 50%. Le operazioni «a specchio» fatte dai giallorossi sono state fatte con Sassuolo, Atalanta, Juve e Verona. (...) La sensazione è che le due Procure non viaggino con lo stesso passo e che quella di Tivoli possa chiudere l’inchiesta con un po’ di anticipo, per poi riversare i dati alla procura federale guidata da Giuseppe Chinè. In ogni caso, forse non saranno quattordicimila le pagine che Chinè e il suo staff dovranno esaminare come è successo per l’inchiesta sulla Juventus. (...) D’altronde, c’è una enorme mole di dati da analizzare, visto che sono stati sequestrati una decina fra tablet e pc societari, oltre a 15 cellulari dei sedici dirigenti indagati. Mancano ovviamente quelli di Lotito perché – per via della sua carica di senatore – ci sarà bisogno di una autorizzazione ad hoc. (...)

(gasport)