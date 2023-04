Roma, cuore e supplementari. Semifinale vuol dire felicità

Il cuore di tutto il gruppo, il cuore di tutto lo stadio. La ama completa l'en plein delle italiane, strappando ai supplementari la qualificazione contro il Feyenoord, calcisticamente cattivo e duro come i suoi tifosi tenuti lontani dall'Olimpico. Con le energie al lumicino, con troppi infortuni, con la sfortuna di 4 pali colpiti tra andata e ritorno. Con tutto contro, insomma, ma lo stesso avanti. Dybala decisivo con un gol quando tutto sembrava perduto, Matic dominatore per 120', El Shaarawy rapace nel 3-1 e Pellegrini capitano vero anche prima del 4-1. (...) La partita è nervosissima, ogni contrasto di gioco diventa motivo di scontro. La rissa è costantemente dietro l'angolo e non è la Roma a guadagnarci. (...) E nella ripresa si merita alla grande il passaggio del turno: Pellegrini e Cristante tengono vivo il pallone nell'area piena di difensori, Spinazzola indovina un diagonale lento ma velenoso che si spegne proprio nell'angolo più lontano. Mou fa entrare Dybala e Abraham, ma perde Smalling per infortunio muscolare. La difesa non sa cosa fare senza il suo leader e prende gol da Paixao nell'unica vera occasione olandese della ripresa. E il 35' e tutto sembra finito. Dybala, su passaggio di Pellegrini, dimostra cosa può fare un campione anche al 50%: brucia Trauner e mette sotto l'incrocio il gol che porta la partita ai tempi supplementari più dolci che si possa immaginare. (...)

(corsera)