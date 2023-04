Roma con vista Champions. Mou: “Siamo ripartiti

Torna Mourinho in panchina, torna alla vittoria la Roma con un 3-0 sulla Sampdoria che porta la firma di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy, e riporta i giallorossi al quarto posto a pari punti con l'Inter (vittoria nello scontro diretto ma peggiore differenza reti, in attesa del ritorno). "Nel primo tempo - le parole di Mourinho - in parità numerica, dovevamo stare avanti nel punteggio. Abbiamo creato e avuto due opportunità chiarissime. In superiorità di un uomo è stato un vantaggio, abbiamo segnato e potevamo aumentare l'intensità e non l’abbiamo fatto. La cosa più importante però erano i tre punti". (...) E sul rinnovo ha detto: "Il club è dei Friedkin, sono contento che siano venuti, se si sono divertiti ancora meglio, sono felice per loro, io lavoro per loro. La mia situazione dal punto di vista contrattuale è molto chiara: ho un altro anno, anche se a volte i contratti non sono la cosa più importante. Del mio futuro non ho parlato con nessuno, né col Ceo Berardi né con i giornalisti e nemmeno con la mia famiglia". (...)

(corsera)