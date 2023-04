Roma città aperta: il club si affida a profili stranieri

Roma caput mundi. Oppure volendo essere meno enfatici: tutte le strade portano a Roma. E alla Roma. Che partano dagli Stati Uniti, dal Portogallo o dalla Grecia. Con l'arrivo del nuovo Ceo, la greca Lina Souloukou, l'organigramma della società dei Friedkin si arricchisce di un altro profilo internazionale. [...]

Non pare più casuale la scelta della proprietà americana di trovare dirigenti stranieri, meglio se giovani, con esperienze a livello europeo e mondiale, che possano aggiungere visioni, contatti, operatività diverse per rendere il club sempre più internazionale. Dando vita a un curioso "contrasto" interno: infatti, mentre il progetto tecnico porta la squadra ad arricchirsi di giocatori italiani, molti dal settore giovanile, e si perpetua la tradizione dei capitani romani e romanisti [...], dalle maggiori cariche dirigenziali del club sono quasi spariti i profili nazionali. [...]

Sta di fatto che americani non sono solo i Friedkin, ma anche un ascoltato consigliere (Eric Williamson), alcuni consulenti e il nuovo responsabile dell'area commerciale Michael Wandell, greca è la Ceo Lina Souloukou, mentre l'area sportiva è affidata ai due portoghesi Tiago Pinto, responsabile tecnico, e all'allenatore José Mourinho che ha nel suo staff molti stranieri. [...]

I Friedkin hanno dimostrato sin dall'inizio di saper agire concretamente e in silenzio [...], rinnovando tanto e facendo scelte spesso inaspettate e spiazzanti in una "città-stato" da sempre un po' pigra, abituata a specchiarsi nella sua bellezza e nella sua storia e a cullarsi nelle sue eterne tradizioni, rimandando spesso le cose da fare al giorno dopo. Si sono innamorati di Roma, della romanità e del romanismo, ma senza farsi travolgere e condizionare.

[...] La Roma di oggi rappresenta un unicum: come nella decisione di affidarsi a una brillante Ceo donna. A proposito, come si dice Daje in greco?

(Andrea Di Caro - Gasport)