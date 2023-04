Riecco il Dna di Gasp: "Con questo Zapata possiamo farcela"

In una notte l'Atalanta di Gasperini ha ritrovato tutto: la vittoria al Gewiss Stadium, il ritorno di Zapata e il Dna della Dea. Un mix indispensabile e riassunto alla perfezione dai primi due gol realizzati contro la Roma. Ieri il centravanti colombiano è stato il migliore in campo: "Ora sto bene - ha affermato l'attaccante nel postpartita. Sono bello grosso, ho bisogno di continuità per ritrovare il livello di un tempo".

"Ha attraversato un periodo difficile - il commento di Gasperini su Zapata -. Con il miglior Zapata avremmo potuto avere molte più chance. Solo con giocatori come lui possiamo continuare a credere al traguardo che vogliamo raggiungere".

(gasport)