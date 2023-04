Razzisti e antisemiti. Cori shock, graziati gli ultrà di Sud e Nord

[...] Nonostante i cori antisemiti provenienti dalla curva Nord nel derby dello scorso 19 marzo, gli ultras della Lazio sabato potranno assistere alla partita contro la Juventus dal solito posto. Come se nulla fosse accaduto. La Nord infatti è stata chiusa per gli insulti razzisti e antisemiti verso i tifosi giallorossi: «In sinagoga vai a pregare ti farò sempre scappare romanista vaff... romanista vaff…». Ma la pena è stata sospesa per 12 mesi. In caso di reiterazione, il settore più caldo dei tifosi laziali verrà chiuso per almeno due turni. Una decisione netta che suona quasi come una beffa, visto che lo stesso coro è stato intonato dai tifosi della Lazio anche lo scorso 2 aprile durante il match in trasferta contro il Monza. Ad evidenziarlo è la relazione dei delegati della procura federale secondo cui il coro antisemita sarebbe stato cantato in due occasioni: al 37esimo del primo tempo e al 42esi-mo del secondo tempo. Nel primo caso a intonare il coro sarebbe stato il 20% dei dei circa 2.200 tifosi laziali presenti nel settore ospiti. A cantare nel secondo tempo, invece, solo il 10%. Impossibile l'identificazione dei tifosi. I delegati avevano segnalato come nel settore ospiti ci fossero le due bandiere che normalmente si trovano in curva nord: Ultras Lazio e Diablo. Ma il vicequestore di Monza, incaricato dell'ordine pubblico allo stadio, aveva riferito di «non essere in grado di fornire alcuna informazione sul settore occupato dai tifosi in questione nelle gare di campionato disputate all'Olimpico». La Roma, invece, se l'è cavata con una multa di 8mila euro.

(La Repubblica)