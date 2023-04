Progetto stadio, giovedì la discussione in Assemblea

Un passo in avanti verso l'inaugurazione del 2027, in concomitanza con il centenario della fondazione dell'As Roma: il 4 maggio arriverà in Assemblea capitolina la delibera che definisce l'interesse pubblico per lo stadio a Pietralata. Ieri è arrivato l'ultimo parere favorevole, dei sei necessari ma non vincolanti, dalla commissione Lavori pubblici.

Il braccio di ferro tra giunta e consiglio ha trovato un punto di sintesi in un panel di emendamenti che saranno presentati dalla maggioranza in Aula. Sono così accolte le istanze, sollevate dai consiglieri del Pd sulla scorta delle preoccupazioni espresse dai residenti.

Il nodo principale riguarda l'impatto del traffico sul quadrante. E così, tra le altre cose, si chiederà alla Roma di contemplare che la zona dello stadio sia «servita dal trasporto pubblico locale e ben collegata alle principali arterie viarie della zona, per consentire il facile accesso ai tifosi e alle comunità locali attraverso il Tpl e la mobilità ciclabile e pedonale». Inoltre sarà precisato che si ritiene necessario attuare «tutte le opere» e ultimare «le infrastrutture viarie» previste nel recupero urbanistico dell'area dell'ex Sdo. «Gli emendamenti circoscriveranno con più precisione l'interesse pubblico», ha osservato l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia.

Dopo l'approvazione in consiglio comunale «si potrà partire col progetto definitivo e la conferenza dei servizi decisoria. È un'opera importante non solo per gli sportivi e per la Roma, ma per tutta la città», ha detto Gualtieri. L'investimento della Roma ammonta a 528 milioni di euro.

