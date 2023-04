Problemi nel Pd: «Fretta sulla delibera in Aula»

Dopo il rinvio delle commissioni Lavori Pubblici a Patrimonio, sarebbe saltato l'incontro tra i consiglieri di maggioranza previsto ieri pomeriggio per discutere del progetto Pietralata, limitandosi quindi a una riunione tra i capigruppo e il presidente della commissione Urbanistica. Il motivo della criticità interna al centrosinistra sarebbe legato alla fretta nel portare la delibera in Giunta. All'agenzia Dire una fonte del Pd ha svelato le problematiche attuali: «Invece di concordare insieme tempistiche e modalità per arrivare al più presto al parere delle commission i e a portare la delibera in Aula, s'è pensato solo a far uscire articoli di giornale e comunicati stampa per dire che ci saremmo sbrigati a portare il provvedimento in Consiglio. La delibera è molto lacunosa dal punto di vista soprattutto delle opere infrastrutturali» (...)

(corsport)