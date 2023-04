Primavera, Verona-Roma: l'aprile verità di Guidi

La stagione della baby Roma entra nella fase decisiva. L'ha confermato anche Federico Guidi: «Aprile sarà un mese importantissimo». Basta dare uno sguardo al calendario: oggi il Verona, mercoledì l’Inter in semifinale di Coppa Italia, poi in successione Milan (intrappolato nella corsa salvezza), Lecce (capolista) e Frosinone (secondo). C'è poco da fare dopo la sosta per le nazionali se non andare avanti con le nuove certezze: la difesa a tre e un attacco trasformato che sfrutta il lavoro sporco di Majchrzak per mandare in porta Cassano, Pagano e Pisilli.

Alle 11 va in scena Verona-Roma. «Dobbiamo essere bravi a preparare un impegno per volta - continua l’allenatore - adesso c'è il Verona e non bisogna concedere regali. È inutile pensare all'Inter, ce lo siamo detti più volte nello spogliatoio. Servirà la migliore Roma. E non bisogna farsi abbagliare dalla classifica».

(Corsport)