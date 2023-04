Primavera, Roma a Lecce

IL TEMPO (M. VITELLI) - Supersfida oggi per la Roma Primavera, che alle 13 fa visita al Lecce primo in classifica. I ragazzi di Guidi arrivano all’appuntamento dopo aver battuto in extremis il Milan, un match che ha regalato tanti brividi, ma anche più di una certezza sulle qualità dei capitolini. «Affrontiamo la squadra che ha fatto il miglior percorso in campionato, lo evidenziano i numeri, undici vittorie e un pareggio nelle ultime dodici gare, questo la dice lunga sulle loro qualità. Sono meritatamente al primo posto, servirà la miglior Roma per provare a strappare punti importanti». Nei due precedenti stagionali c’è stato grande equilibrio. «A questo livello – spiega Guidi – sono i dettagli a fare la differenza. Bisogna giocare ogni singolo pallone come se fosse il più importante».