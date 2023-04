Primavera: batosta per i giallorossi, pari Lazio

IL TEMPO (M. VITELLI) - Brutta sconfitta della Roma Primavera, che incassa un pesante 5-2 sul campo dell'Hellas Verona e resta a -5 dal Lecce capoclassifica che gioca oggi contro l'Empoli. Per i baby-giallorossi si mette subito male, con il Verona che dopo sei minuti conduce già 2-0 grazie alle reti di Caia e Bragantini. Al 21' la Roma ci prova con Cherubini, il suo destro dalla distanza esce di un soffio. Che per la squadra di Guidi sia una giornataccia si capisce al 26', quando Faticanti si fa parare un rigore da Boseggia.

Prima dell'intervallo i padroni di casa calano il poker con la doppietta di Cazzadori e ad inizio ripresa arriva pure il quinto gol con Florio. A questo punto la Roma ha un sussulto d'orgoglio e dopo un paio di occasioni sprecate arriva il gol della bandiera. A realizzarlo è Pisilli, che realizza il calcio di rigore assegnato dall'arbitro per fallo di mano di Cazzadori. Al 76', terzo penalty per la Roma, Louakima non sbaglia e rende meno pesante il passivo dei suoi.

In Primavera 2, pareggio esterno della Lazio di Stefano Sanderra. Sul campo del Crotone finisce 1-1 con la rete biancoceleste al 74' di Coulibaly e il pareggio dei padroni di casa all'80 con Ranieri su rigore. Ora l'Ascoli è a -4 a sei giornate dal termine del torneo.