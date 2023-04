Primavera: al Tre Fontane non si va oltre il pari

IL TEMPO (M. VITELLI) - Dopo la pesante sconfitta subita contro il Lecce capoclassifica, la Roma Primavera di Federico Guidi non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Frosinone. Il punto consente ai giallorossi di salire a quota 48 insieme al Torino. Al Tre Fontane parte meglio il Frosinone, che poco dopo il quarto d'ora sfiora la rete con Peres, Baldi respinge il tiro. Al 33', altra chance per gli ospiti, stavolta è Condello a provarci con un tiro a giro che non centra il bersaglio. D inizio ripresa Guidi sostituisce Louakima con Missori, poi tocca a Keramitsis infortunato a lasciare il campo per Chesti. Ora la Roma alza il baricentro e al 76' Misitano (entrato al posto di Majchrzak) ha la grande occasione di portare in vantaggio i suoi, ma il suo colpo di testa sul cross di Missori finisce alto. L'attaccante romanista fa il bis poco dopo, stessa azione, stesso esito. Così, dopo sette minuti di riposo, l'arbitro fischia la fine dell'incontro.

Oggi scende in campo la Lazio di Sanderra, impegnata a Formello (fischio d'inizio ore 15, diretta Lazio Style Channel) nel derby regionale con la Viterbese.